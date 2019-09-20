Медведев рассказал, что его бесило в общении с журналистами

Финалист Открытого чемпионата США 2019 года россиянин Даниил Медведев рассказал об отношении к журналистам.
«Немного бесило, что, когда я выигрываю матч, входя в топ-60 рейтинга, на конференцию приходят один-два журналиста, а когда матч складывался неудачно, 50 журналистов начинают спрашивать о моих ошибках, что я об этом думаю. Я задаюсь вопросами: «Где вы были, когда я выигрывал? Почему вы решили спросить про это?»
А сейчас все находятся под камерами, идёт слежка в социальных сетях. Все мы знаем, что, если выложить «неправильную сториз», всё это будет бурно обсуждаться во всех СМИ на следующее утро. Но надо к этому относиться спокойно. Это часть их работы», — сказал Медведев в интервью телеканалу «Россия 24».
В рейтинге ATP Даниил занимает четвёртую строчку.
- 20 сентября 2019
-
14:54
-
13:58
-
12:51
-
11:44
-
11:09
-
10:45
-
10:28
-
10:00
-
09:14
-
09:09
-
08:35
-
00:44
-
00:10
- 19 сентября 2019
-
23:31
-
23:03
-
22:59
-
22:51
-
21:57
-
21:45
-
21:25
-
20:38
-
20:15
-
19:57
-
19:19
-
19:02
-
18:50
-
18:42
-
18:12
-
17:54
-
17:31
-
17:11
-
15:55
-
15:01
-
14:16
-
14:16