Медведев рассказал, что его бесило в общении с журналистами

Финалист Открытого чемпионата США 2019 года россиянин Даниил Медведев рассказал об отношении к журналистам.

«Немного бесило, что, когда я выигрываю матч, входя в топ-60 рейтинга, на конференцию приходят один-два журналиста, а когда матч складывался неудачно, 50 журналистов начинают спрашивать о моих ошибках, что я об этом думаю. Я задаюсь вопросами: «Где вы были, когда я выигрывал? Почему вы решили спросить про это?»

А сейчас все находятся под камерами, идёт слежка в социальных сетях. Все мы знаем, что, если выложить «неправильную сториз», всё это будет бурно обсуждаться во всех СМИ на следующее утро. Но надо к этому относиться спокойно. Это часть их работы», — сказал Медведев в интервью телеканалу «Россия 24».

В рейтинге ATP Даниил занимает четвёртую строчку.