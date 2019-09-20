Блинкова в трёх сетах проиграла Кенин в полуфинале турнира в Гуанчжоу

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в финал турнира в Гуанчжоу (Китай), проиграв представительнице США Софье Кенин, посеянной под третьим номером, со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.

Блинкова 4 раза подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 9 двойных ошибок и 6 брейков.

В финале соревнований с призовым фондом $ 500 тыс. Кенин поспорит с австралийкой Самантой Стосур (WC), которая сломила сопротивление швейцарки Виктории Голубич — 2:6, 7:6 (7:4), 6:1. Турнир в Гуанчжоу завершится завтра, 21 сентября.

В 2018 году победительницей этих соревнований стала китаянка Ван Цян.