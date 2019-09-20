Блинкова в трёх сетах проиграла Кенин в полуфинале турнира в Гуанчжоу
Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в финал турнира в Гуанчжоу (Китай), проиграв представительнице США Софье Кенин, посеянной под третьим номером, со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.
Блинкова 4 раза подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 9 двойных ошибок и 6 брейков.
В финале соревнований с призовым фондом $ 500 тыс. Кенин поспорит с австралийкой Самантой Стосур (WC), которая сломила сопротивление швейцарки Виктории Голубич — 2:6, 7:6 (7:4), 6:1. Турнир в Гуанчжоу завершится завтра, 21 сентября.
В 2018 году победительницей этих соревнований стала китаянка Ван Цян.
Гуанчжоу. 1/2 финала
20 сентября 2019, пятница. 13:35 МСК
76
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
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20
Софья Кенин
С. Кенин
Метц. 1/4 финала
20 сентября 2019, пятница. 15:00 МСК
62
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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76
Аляж Бедене
А. Бедене
Блинкова вышла в полуфинал турнира в Гуанчжоу
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