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Чемпионат мира по боксу 2019. Онлайн полуфиналов
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Чорич и Соуза составили первую полуфинальную пару на турнире в Санкт-Петербурге

Чорич и Соуза составили первую полуфинальную пару на турнире в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

На соревнованиях категории АТР 250 в Санкт-Петербурге завершились первые полуфинальные матчи.

Четвёртый сеяный из Хорватии Борна Чорич добыл волевую победу над норвежцем Каспером Руудом — 3:6, 7:5, 6:3. Матч продлился 2 часа 6 минут.

На счету Чорича 7 эйсов и 3 брейка из 7. Двойными ошибками фаворит матча не отличился. Его соперник, 60-я ракетка мира, отметился 6 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 2 брейками.

Соперником Чорича в борьбе за выход в финал станет теннисист из Португалии Жоау Соуза. Вслед за Кареном Хачановым он обыграл и представителя Казахстана Михаила Кукушкина — 7:6 (10:8), 6:2. Матч продлился 1 час 50 минут.

Соуза отметился 10 подачами навылет и 2 брейками. Ошибок на подаче португалец избежал. Его соперник из Казахстана выполнил 4 эйса и допустил 2 двойные ошибки. Взять подачу соперника ему не удалось.

Напомним, действующим чемпионом соревнований является австриец Доминик Тим. В этом году пятый номер рейтинга АТР отказался от защиты титула в пользу игры на Кубке Лэйвера.

Санкт-Петербург. 1/4 финала
20 сентября 2019, пятница. 13:00 МСК
Каспер Рууд
60
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
3 		7 6
         
Борна Чорич
15
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Санкт-Петербург. 1/4 финала
20 сентября 2019, пятница. 15:20 МСК
Михаил Кукушкин
57
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 8 		2  
7 10 		6  
         
Жоау Соуза
64
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза
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