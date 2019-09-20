Чорич и Соуза составили первую полуфинальную пару на турнире в Санкт-Петербурге

На соревнованиях категории АТР 250 в Санкт-Петербурге завершились первые полуфинальные матчи.
Четвёртый сеяный из Хорватии Борна Чорич добыл волевую победу над норвежцем Каспером Руудом — 3:6, 7:5, 6:3. Матч продлился 2 часа 6 минут.
На счету Чорича 7 эйсов и 3 брейка из 7. Двойными ошибками фаворит матча не отличился. Его соперник, 60-я ракетка мира, отметился 6 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 2 брейками.
Соперником Чорича в борьбе за выход в финал станет теннисист из Португалии Жоау Соуза. Вслед за Кареном Хачановым он обыграл и представителя Казахстана Михаила Кукушкина — 7:6 (10:8), 6:2. Матч продлился 1 час 50 минут.
Соуза отметился 10 подачами навылет и 2 брейками. Ошибок на подаче португалец избежал. Его соперник из Казахстана выполнил 4 эйса и допустил 2 двойные ошибки. Взять подачу соперника ему не удалось.
Напомним, действующим чемпионом соревнований является австриец Доминик Тим. В этом году пятый номер рейтинга АТР отказался от защиты титула в пользу игры на Кубке Лэйвера.
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