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Т. Надаль: поражение Федерера в финале Уимблдона-2019 — это простая неудача

Т. Надаль: поражение Федерера в финале Уимблдона-2019 — это простая неудача
Теннис / Большой шлем 0

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, прокомментировал поражение Роджера Федерера в финале Уимблдона-2019. Напомним, швейцарец имел двойной матчбол на своей подаче, однако серб Новак Джокович сумел отыграть и победить на решающем тай-брейке.

«В любом случае это невероятно, ведь Роджеру 38 лет. Каждый понимает, как это много, но на этот раз он был в одном очке от победы на Уимблдоне. Причины? Думаю, это простая неудача. Именно на Уимблдоне у него было наибольшее количество шансов на победы, но он проиграл, ещё и таким образом. Думаю, такой нереализованный шанс — это обыкновенная неудача», — цитирует Тони Надаля Tennis World USA.

Финальный матч Уимблдона завершился победой Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

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