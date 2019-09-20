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Свитолина пошутила по поводу интернет-цензуры в Китае

Свитолина пошутила по поводу интернет-цензуры в Китае
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина иронично прокомментировала ограничения в интернет-связи, существующие в Китае.

Опубликовав в «сторис» своего «инстаграма» фотографию с проводным телефоном, третья ракетка мира написала «Единственный способ связаться с кем-то в Китае».

Подписчики тут же предложили несколько вариантов решения проблемы, однако Свитолина их отмела.

На предложение воспользоваться китайским аналогом мессенджера WhatsApp она написала «Спасибо, но тяжеловато с кем-то связать по приложению, которым никто из твоих друзей не пользуется».

Вариант с использованием VPN украинка тоже отмела: «Конечно, я бы пользовалась им, если бы он работал дольше 30 секунд».

На следующей неделе Свитолина сыграет на соревнованиях в Ухане.

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