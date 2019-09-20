Свитолина пошутила по поводу интернет-цензуры в Китае

Украинская теннисистка Элина Свитолина иронично прокомментировала ограничения в интернет-связи, существующие в Китае.



Опубликовав в «сторис» своего «инстаграма» фотографию с проводным телефоном, третья ракетка мира написала «Единственный способ связаться с кем-то в Китае».



Подписчики тут же предложили несколько вариантов решения проблемы, однако Свитолина их отмела.



На предложение воспользоваться китайским аналогом мессенджера WhatsApp она написала «Спасибо, но тяжеловато с кем-то связать по приложению, которым никто из твоих друзей не пользуется».



Вариант с использованием VPN украинка тоже отмела: «Конечно, я бы пользовалась им, если бы он работал дольше 30 секунд».

На следующей неделе Свитолина сыграет на соревнованиях в Ухане.