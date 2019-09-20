Российская теннисистка дисквалифицирована за попытку продать место на турнире
Российская теннисистка Ирина Хромачёва на месяц отстранена от профессиональных выступлений за попытку продать своё место в квалификации престижных соревнований в Индиан-Уэллсе (США).
Как сообщается на официальном сайте Tennis Integrity Unit, 24-летняя уроженка Москвы была готова отказаться от участия на турнире в пользу другой теннисистки. В обмен эта теннисистка должна была заплатить её определённую сумму.
Помимо месячного отстранения Хромачёва была условно дисквалифицирована ещё на два месяца и оштрафована на $ 3 тыс.
В настоящее время Ирина располагается на 274-й строчке рейтинга WTA. В текущем сезоне она провела 15 матчей, в которых добыла шесть побед. В карьере россиянка не выиграла ни одного турнира категории WTA.
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