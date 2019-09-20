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Героическая победа Тима — в видеообзоре стартового матча Кубка Лэйвера

Героическая победа Тима — в видеообзоре стартового матча Кубка Лэйвера
Теннис / ATP 0

Вашему вниманию видеообзор матч-открытия выставочных соревнований Laver Cup. Австрийский теннисист Доминик Тим, выступающий за сборную Европы, одолел представителя Канады Дениса Шаповалова (команда мира) со счётом 6:4, 5:7, [13:11]. По ходу третьей партии Доминику удалось отыграть три матчбола.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сегодня, 20 сентября, также состоятся матчи: Стефанос Циципас (Европа) — Тейлор Фритц (мир), Роджер Федерер/Александр Зверев (Европа) — Денис Шаповалов/Джек Сок (мир).

В первый день турнира за каждую победу команда получает 1 очко, во второй — 2, в третий — 3. Победителем розыгрыша Кубка Лэйвера станет сборная, которая первой наберёт 13 пунктов. Завершится турнир 22 сентября.

Тим, отыграв 3 матчбола, принёс первое очко сборной Европы в Кубке Лэйвера
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