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Видео: коучинг Федерера и Надаля не помог Фоньини победить на Кубке Лэйвера

Видео: коучинг Федерера и Надаля не помог Фоньини победить на Кубке Лэйвера
Теннис / ATP 0

Забавный случай произошёл во время матча Кубка Лэйвера между итальянцем Фабио Фоньини (сборная Европы) и американцем Джеком Соком (команда мира).

Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль решили поддержать партнёра по команде и дать ряд наставлений перед важнейшим отрезком второго сета. «Больше никакого негатива, только позитив», — заявил Федерер в момент, когда Фоньини уступал со счётом 1:6, 4:5.

Тем не менее коучинг легенды тенниса не помог Фабио — второй сет он проиграл на тай-брейке. Вместе с ним был проигран и матч.

Видео доступно на «Чемпионате».

Последним матчем игрового дня на Кубке Лэйвера станет парная встреча Роджер Федерер/Александр Зверев (Европа) — Денис Шаповалов/Джек Сок (мир).

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