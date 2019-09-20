Видео: коучинг Федерера и Надаля не помог Фоньини победить на Кубке Лэйвера
Забавный случай произошёл во время матча Кубка Лэйвера между итальянцем Фабио Фоньини (сборная Европы) и американцем Джеком Соком (команда мира).
Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль решили поддержать партнёра по команде и дать ряд наставлений перед важнейшим отрезком второго сета. «Больше никакого негатива, только позитив», — заявил Федерер в момент, когда Фоньини уступал со счётом 1:6, 4:5.
Тем не менее коучинг легенды тенниса не помог Фабио — второй сет он проиграл на тай-брейке. Вместе с ним был проигран и матч.
Видео доступно на «Чемпионате».
Последним матчем игрового дня на Кубке Лэйвера станет парная встреча Роджер Федерер/Александр Зверев (Европа) — Денис Шаповалов/Джек Сок (мир).
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