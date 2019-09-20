Медведев: если все пойдут на «Зенит», на полуфинале могут быть пустые трибуны

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свой выход в полуфинал соревнований в Санкт-Петербурге. В двух партиях он обыграл ещё одного россиянина Андрея Рублёва — 6:4, 7:5.



«Победил за счет уверенности, которая появилась вследствие того, как играл в Америке. Рублёв только набирается опыта. Трибуны болели за нас поровну, это круто, была классная поддержка.



Интересно, как будет в полуфинале. Пока не знаю, во сколько играю, но там матч «Зенита». Боюсь, если все пойдут на него, то трибуны будут пустые. Посмотрим, как будет, это интересно», — заявил Медведев в эфире телеканал «Матч! Страна».

Напомним, соперником Даниила по полуфинальному матчу станет представитель Беларуси Егор Герасимов.