Федерер и Зверев обыграли Сока и Шаповалова в парном матче Кубка Лэйвера

Швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев принесли очередное очко команде Европы на Кубке Лэйвера — 2019. В первом парном матче соревнований они одолели канадца Дениса Шаповалова и американца Джека Сока — 6:3, 7:5.

Впечатляет процент реализации брейк-пойнтов у команд. Федерер и Зверев реализовали 3 из 4 возможностей взять подачу соперника (75%), тогда как Шаповалов и Сок, имея 16 попыток, взяли чужую подачу лишь однажды (6%).

Таким образом, счёт в противостоянии команд Европы и остального мира стал 3:1. Единственное очко для соперников Федерера и компании добыл именно Джек Сок, обыгравший Фабио Фоньини.



Интересно, что из последних 10 парных матчей Федереру удалось выиграть лишь два. В одном из них его партнёром выступал испанец Рафаэль Надаль. На Кубке Лэйвера — 2017 они обыграли Сэма Куэрри и Джека Сока.



В первый день турнира за каждую победу команда получает 1 очко, во второй — 2, в третий — 3. Победителем розыгрыша Кубка Лэйвера станет сборная, которая первой наберёт 13 очков. Выставочные соревнования завершатся в воскресенье, 22 сентября.