Бушар во сне поиграла с Сереной Уильямс и начала тонуть во рву

Канадская теннисистка Эжени Бушар поделилась сном с участием американки Серены Уильямс. Интересно, что сделала она это в комментариях под фото в «инстаграме» Серены.

«Серена, боже мой! Вчера мне приснился сон: на протяжении трёх часов мы тренировались у тебя дома, а чтобы потом уйти, мне пришлось переплыть ров (уровень безопасности в твоём доме был высоким)!

Но мы же тренировались так долго. В ногах почти не осталось сил, и я начала тонуть. Тогда мне на помощь пришла служба безопасности. Ты тоже во сне после тренировки была уставшей… Просто подумала, что ты должна это знать», — написала Бушар под фотографией Уильямс-младшей.

Напомним, Бушар переживает один из худших периодов карьеры. Экс пятая ракетка мира не может выиграть вот уже 12 матчей кряду.

Что касается Серены, то 38-летняя теннисистка является девятым номером рейтинга WTA. На минувшем US Open она добралась до финала, где уступила 19-летней соотечественнице Бушар Бьянке Андрееску.