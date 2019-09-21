Федерер: хорошо, что я так рано проиграл на US Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер оценил своё физическое состояния по итогам первого игрового дня на Кубке Лэйвере.



Хорошо, что я проиграл так рано на US Open — теперь я хорошо готов к Кубку Лэйвера. Шучу, конечно, но в целом я отлично себя чувствую, спина в полнейшем порядке и я готов добывать победы», — заявил Федерер в послематчевом интервью.



Напомним в паре с Александром Зверевым Роджер принёс сборной Европы третий балл в первом игровом дне. В двух партиях они обыграли канадца Дениса Шаповалова и американца Джека Сока — 6:4, 7:5.



Открытый чемпионат США Федерер покинул по итогам четвертьфинала — в пяти сетах он проиграл Григору Димитрову из Болгарии со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6.