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Хачанов встретился с Дзюбой. Спортсмены обменялись комплиментами

Хачанов встретился с Дзюбой. Спортсмены обменялись комплиментами
Теннис / ATP 0

Девятая ракетка мира Карен Хачанов встретился с капитаном сборной России по футболу и нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой. Соответствующее фото в своём «инстаграме» опубликовал Дзюба.

«Приятно было познакомиться, Карен! Удачи и побольше побед тебе», — написал Дзюба.

«Взаимно!!! Спасибо что пришёл поддержать, Артём! Удачи тебе! Ты топ», — ответил в комментариях Хачанов.

Язвительным комментарием отметился и бывший игрок «Зенита» и сборной России Александр Кержаков: «А ты фартовый».

«Стечение обстоятельств», — ответил Дзюба.

Напомним, именно Дзюба провёл жеребьёвку накануне матча соревнований в Санкт-Петербурге между Хачановым и португальцем Жоау Соузой. В той встрече вторая ракетка России уступил.

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