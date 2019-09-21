Хачанов встретился с Дзюбой. Спортсмены обменялись комплиментами

Девятая ракетка мира Карен Хачанов встретился с капитаном сборной России по футболу и нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой. Соответствующее фото в своём «инстаграме» опубликовал Дзюба.



«Приятно было познакомиться, Карен! Удачи и побольше побед тебе», — написал Дзюба.



«Взаимно!!! Спасибо что пришёл поддержать, Артём! Удачи тебе! Ты топ», — ответил в комментариях Хачанов.



Язвительным комментарием отметился и бывший игрок «Зенита» и сборной России Александр Кержаков: «А ты фартовый».



«Стечение обстоятельств», — ответил Дзюба.

Напомним, именно Дзюба провёл жеребьёвку накануне матча соревнований в Санкт-Петербурге между Хачановым и португальцем Жоау Соузой. В той встрече вторая ракетка России уступил.