Осака победила Путинцеву и сыграет с Мертенс в 1/2 финала турнира в Осаке

Японская теннисистка Наоми Осака переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в двух сетах с одинаковым счётом 6:4 и пробилась в полуфинал домашнего турнира в Осаке с призовым фондом более $ 800 тыс. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.



За выход в финал 21-летняя Осака, посеянная под первым номером, поспорит с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс, которая в четвертьфинале обыграла итальянку Камилу Джорджи в двух партиях со счётом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 12 минут. Мертенс посеяна на турнире под девятым номером.

Во втором полуфинале немка Анжелика Кербер (4-я сеяная) сыграет с победительницей матча между представительницей Японии Мисаки Дои и россиянкой Анастасией Павлюченковой.

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