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Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Осаке, где сыграет с Кербер

Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Осаке, где сыграет с Кербер
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в четвертьфинальном матче соревнований категории Premier в Осаке (Япония). В двух партиях она обыграла представительницу Японии Мисаки Дои — 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Павлюченковой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Её соперница отметилась 1 подачей навылет, 1 двойной ошибкой и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 1 из 1.

За выход в финал престижных соревнований россиянка поспорит с представительницей Германии Анжеликой Кербер.

Действующей чемпионкой соревнований в Осаке является чешка Каролина Плишкова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее японки Наоми Осаки — 6:4, 6:4.

Осака. 1/4 финала
21 сентября 2019, суббота. 08:00 МСК
Мисаки Дои
83
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Анастасия Павлюченкова
41
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Матч Павлюченковой в четвертьфинале турнира в Осаке перенесён на 21 сентября
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