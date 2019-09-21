Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Осаке, где сыграет с Кербер
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в четвертьфинальном матче соревнований категории Premier в Осаке (Япония). В двух партиях она обыграла представительницу Японии Мисаки Дои — 6:2, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Павлюченковой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Её соперница отметилась 1 подачей навылет, 1 двойной ошибкой и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 1 из 1.
За выход в финал престижных соревнований россиянка поспорит с представительницей Германии Анжеликой Кербер.
Действующей чемпионкой соревнований в Осаке является чешка Каролина Плишкова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее японки Наоми Осаки — 6:4, 6:4.
Осака. 1/4 финала
21 сентября 2019, суббота. 08:00 МСК
83
Мисаки Дои
М. Дои
Окончен
0 : 2
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Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Матч Павлюченковой в четвертьфинале турнира в Осаке перенесён на 21 сентября
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