Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Осаке, где сыграет с Кербер

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в четвертьфинальном матче соревнований категории Premier в Осаке (Япония). В двух партиях она обыграла представительницу Японии Мисаки Дои — 6:2, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Павлюченковой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Её соперница отметилась 1 подачей навылет, 1 двойной ошибкой и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 1 из 1.



За выход в финал престижных соревнований россиянка поспорит с представительницей Германии Анжеликой Кербер.



Действующей чемпионкой соревнований в Осаке является чешка Каролина Плишкова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее японки Наоми Осаки — 6:4, 6:4.