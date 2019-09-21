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Кенин добыла волевую победу над Стосур и выиграла третий трофей в сезоне

Кенин добыла волевую победу над Стосур и выиграла третий трофей в сезоне
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу в финале соревнований категории International в Гуанчжоу (Китай). В трёх партиях она переиграла 35-летнюю австралийку Саманту Стосур — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. Кенин отметилась 4 эйсами, 5 двойными ошибками и 5 брейками. На счету Стосур 9 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 брейка из 7.

Для 20-летней Кенин титул в Гуанчжоу стал третьим в сезоне и карьере. Ранее уроженка Москвы побеждала на хардовых соревнованиях в Хобарте (Австралия) и Мальорке (Испания). Успех в Гуанчжоу позволит ей подняться на 19-ю строчку в рейтинге WTA.

Стосур, являющаяся 129-й ракеткой мира, не выигрывала турниры категории WTA с 2017 года, когда победила в Страсбурге (Франция).

Гуанчжоу. Финал
21 сентября 2019, суббота. 07:30 МСК
Софья Кенин
20
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		4 2
         
Саманта Стосур
129
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
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