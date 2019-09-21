Определились соперницы россиянок на старте турнира в Ухане

Состоялась жеребьёвка основной сетки престижных соревнований категории Premier в Ухане (Китай), который пройдёт с 22 по 28 сентября. В соревнованиях примут участие пять представительниц России.
Дарья Касаткина в первом раунде турнира сыграет с представительницей Франции Каролин Гарсией. В случае победы уроженка Тольятти встретится с первой ракеткой мира из Австралии Эшли Барти.
Анастасия Павлюченкова стартует на соревнованиях матчем с американкой Софьей Кенин, которая сегодня стала победительницей соревнований в Гуанчжоу.
Екатерина Александрова соперницу по первому кругу получит позже, когда организаторы проведут жеребьёвку теннисисток, прошедших квалификацию. Среди них ещё две представительницы России — Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова.
Ещё одним интересным матчем первого круга станет встреча двух представительниц Беларуси — Арина Соболенко сыграет с Александрой Саснович.
Действующей чемпионкой соревнований в Ухане является Соболенко. В финале прошлогоднего розыгрыша она одолела представительницу Эстонии Анетт Контавейт — 6:3, 6:3.
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