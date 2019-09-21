Осака обыграла Мертенс и второй год подряд пробивается в финал турнира в Осаке

Японская теннисистка Наоми Осака без особых проблем пробилась в финал домашних соревнований в Осаке. В двух партиях полуфинального матча она переиграла бельгийку Элисе Мертенс — 6:4, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. На счету Осаки 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 брейка. Её соперница из Бельгии отметилась 1 эйсом, 7 двойными ошибками и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 1 из 1.



Соперницей Осаки по финальному матчу станет победительница пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Анжелик Кербер (Германия).



Действующей чемпионкой соревнований в Осаке является чешка Каролина Плишкова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее именно Наоми Осаки — 6:4, 6:4.