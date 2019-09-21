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Осака обыграла Мертенс и второй год подряд пробивается в финал турнира в Осаке

Осака обыграла Мертенс и второй год подряд пробивается в финал турнира в Осаке
Теннис / WTA 0

Японская теннисистка Наоми Осака без особых проблем пробилась в финал домашних соревнований в Осаке. В двух партиях полуфинального матча она переиграла бельгийку Элисе Мертенс — 6:4, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. На счету Осаки 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 брейка. Её соперница из Бельгии отметилась 1 эйсом, 7 двойными ошибками и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 1 из 1.

Соперницей Осаки по финальному матчу станет победительница пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Анжелик Кербер (Германия).

Действующей чемпионкой соревнований в Осаке является чешка Каролина Плишкова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее именно Наоми Осаки — 6:4, 6:4.

Осака. 1/2 финала
21 сентября 2019, суббота. 09:45 МСК
Наоми Осака
4
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Элисе Мертенс
24
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
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