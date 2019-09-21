Александрова уступила Линетт в полуфинале турнира в Сеуле
Российская теннисистка Екатерина Александрова (2) не сумела пробиться в финальный матч соревнований в Сеуле (Южная Корея). На двух тай-брейках она уступила представительнице Польши (4) Магде Линетт — 6:7 (5:7), 6:7 (7:9).
Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. На счету Александровой 11 эйсов, 8 двойных ошибок и 2 брейка из 3. Линетт трижды подала вылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта.
Соперницей польской теннисистки в финале соревнований станет представительница Чехии Каролина Мухова.
Действующей чемпионкой турнира в Сеуле является представительница Нидерландов Кики Бертенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее австралийки Айлы Томлянович.
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