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Александрова уступила Линетт в полуфинале турнира в Сеуле

Александрова уступила Линетт в полуфинале турнира в Сеуле
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова (2) не сумела пробиться в финальный матч соревнований в Сеуле (Южная Корея). На двух тай-брейках она уступила представительнице Польши (4) Магде Линетт — 6:7 (5:7), 6:7 (7:9).

Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. На счету Александровой 11 эйсов, 8 двойных ошибок и 2 брейка из 3. Линетт трижды подала вылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта.

Соперницей польской теннисистки в финале соревнований станет представительница Чехии Каролина Мухова.

Действующей чемпионкой турнира в Сеуле является представительница Нидерландов Кики Бертенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее австралийки Айлы Томлянович.

Сеул. 1/2 финала
21 сентября 2019, суббота. 10:20 МСК
Магда Линетт
48
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 9  
6 5 		6 7  
         
Екатерина Александрова
39
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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