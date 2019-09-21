Победа Кенин над Стосур — в видеообзоре финала соревнований в Гуанчжоу
Вашему вниманию — видеообзор финального матча соревнований категории International в Гуанчжоу (Китай).
Напомним, американская теннисистка Софья Кенин одержала волевую победу над 35-летней австралийкой Самантой Стосур. Матч продлился 2 часа 35 минут и завершился победой 20-летней уроженки Москвы со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.
Для Кенин титул в Гуанчжоу стал третьим в сезоне и карьере. Ранее уроженка Москвы побеждала на соревнованиях в Хобарте (Австралия) и Мальорке (Испания). Успех в Гуанчжоу позволит ей подняться на 19-ю строчку в рейтинге WTA.
Стосур, являющаяся 129-й ракеткой мира, не выигрывала турниры категории WTA с 2017 года, когда победила в Страсбурге (Франция).
Видео доступно на «Чемпионате».
Кенин добыла волевую победу над Стосур и выиграла третий трофей в сезоне
- 21 сентября 2019
-
14:14
-
13:22
-
13:09
-
12:21
-
11:13
-
10:36
-
10:16
-
09:48
-
09:17
-
08:36
-
03:31
-
00:54
-
00:11
- 20 сентября 2019
-
23:49
-
23:31
-
23:15
-
22:36
-
22:19
-
21:57
-
21:54
-
21:37
-
21:18
-
20:46
-
20:36
-
20:09
-
18:46
-
18:04
-
17:28
-
16:13
-
16:09
-
15:58
-
15:32
-
14:54
-
13:58
-
12:51
Партнерский контент