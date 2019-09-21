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Победа Кенин над Стосур — в видеообзоре финала соревнований в Гуанчжоу

Победа Кенин над Стосур — в видеообзоре финала соревнований в Гуанчжоу
Теннис / WTA 0

Вашему вниманию — видеообзор финального матча соревнований категории International в Гуанчжоу (Китай).

Напомним, американская теннисистка Софья Кенин одержала волевую победу над 35-летней австралийкой Самантой Стосур. Матч продлился 2 часа 35 минут и завершился победой 20-летней уроженки Москвы со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

Для Кенин титул в Гуанчжоу стал третьим в сезоне и карьере. Ранее уроженка Москвы побеждала на соревнованиях в Хобарте (Австралия) и Мальорке (Испания). Успех в Гуанчжоу позволит ей подняться на 19-ю строчку в рейтинге WTA.

Стосур, являющаяся 129-й ракеткой мира, не выигрывала турниры категории WTA с 2017 года, когда победила в Страсбурге (Франция).

Видео доступно на «Чемпионате».

Кенин добыла волевую победу над Стосур и выиграла третий трофей в сезоне
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