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Медведев назвал свой лучший матч за последний год

Медведев назвал свой лучший матч за последний год
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев выделил встречу с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем на турнире в Цинциннати в качестве лучшего матча за последний год.

«Лучшим хочется назвать победный матч. Наверное, это игра с Новаком Джоковичем в Цинциннати. Был очень тяжелый первый сет, я был очень уставшим. В принципе, не видел выхода из этой ситуации, думал, проиграю, он был в форме, играл круто. Но я сумел поймать какую-то искру, и зрители были за меня, что, наверное, удивительно.

Я перевернул матч и сумасшедше играл во втором и третьем сетах. Поэтому, наверное, выделю его», — цитирует Медведева официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.

Сегодня Медведев сыграет в полуфинале St. Petersburg Open. Его соперником станет представитель Беларуси Егор Герасимов.

Цинциннати (м). 1/2 финала
18 августа 2019, воскресенье. 01:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
3 		6 6
         
Даниил Медведев
8
Россия
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