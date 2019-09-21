Медведев назвал свой лучший матч за последний год

Четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев выделил встречу с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем на турнире в Цинциннати в качестве лучшего матча за последний год.
«Лучшим хочется назвать победный матч. Наверное, это игра с Новаком Джоковичем в Цинциннати. Был очень тяжелый первый сет, я был очень уставшим. В принципе, не видел выхода из этой ситуации, думал, проиграю, он был в форме, играл круто. Но я сумел поймать какую-то искру, и зрители были за меня, что, наверное, удивительно.
Я перевернул матч и сумасшедше играл во втором и третьем сетах. Поэтому, наверное, выделю его», — цитирует Медведева официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.
Сегодня Медведев сыграет в полуфинале St. Petersburg Open. Его соперником станет представитель Беларуси Егор Герасимов.
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