Павлюченкова едва не упала со стула на пресс-конференции после победы над Кербер

Комичная ситуация произошла на пресс-конференции российской теннисистки Анастасии Павлюченковой после её победы в полуфинале турнира в Осаке (Япония) над бывшей первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер (4) со счётом 6:3, 6:3.



28-летняя уроженка Самары, слушая вопрос одного из журналистов, попыталась сесть поудобнее, но потеряла равновесие и едва не упала. Организаторы быстро подоспели на помощь и помогли подняться Павлюченковой, которая ещё долго не могла остановить смех.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» WTA.



Стоит отметить, что поединок с Кербер стал для Павлюченковой вторым за день. Ранее она обыграла представительницу Японии Мисаки Дои — 6:2, 6:2.



За главный трофей соревнований Анастасия поспорит с другой бывшей первой ракеткой мира, хозяйкой местных кортов Наоми Осакой.