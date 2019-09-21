Павлюченкова едва не упала со стула на пресс-конференции после победы над Кербер

Комичная ситуация произошла на пресс-конференции российской теннисистки Анастасии Павлюченковой после её победы в полуфинале турнира в Осаке (Япония) над бывшей первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер (4) со счётом 6:3, 6:3.
28-летняя уроженка Самары, слушая вопрос одного из журналистов, попыталась сесть поудобнее, но потеряла равновесие и едва не упала. Организаторы быстро подоспели на помощь и помогли подняться Павлюченковой, которая ещё долго не могла остановить смех.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» WTA.
Стоит отметить, что поединок с Кербер стал для Павлюченковой вторым за день. Ранее она обыграла представительницу Японии Мисаки Дои — 6:2, 6:2.
За главный трофей соревнований Анастасия поспорит с другой бывшей первой ракеткой мира, хозяйкой местных кортов Наоми Осакой.
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