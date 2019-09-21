Федерер одержал волевую победу над Кирьосом на Кубке Лэйвера

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер одержал волевую победу над австралийцем Ником Кирьосом со счётом 6:7 (5:7), 7:5, [10:7] в матче Кубка Лэйвера, который проходит в Женеве (Швейцария).



Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты. Федерер 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Кирьоса 14 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.



Эта победа позволила Федереру вывести сборную Европы вперёд в матче с командой мира — 5:3.



В следующем матче турнира испанец Рафаэль Надаль сыграет с канадцем Милошем Раоничем.



Напомним, ранее шестая ракетка планеты немец Александр Зверев уступил представителю США Джону Иснеру со счётом 7:6 (7:2), 4:6, [1:10].