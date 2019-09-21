Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, посеянный на турнире в Санкт-Петербурге, пробился в финал соревнований. В полуфинальном матче россиянин обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:5, 7:5. По показателю личных встреч лидирует Медведев — 2-0.



Продолжительность поединка составила 1 час 31 минуту. Медведев 6 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Герасимова 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



Соперником Медведева в решающем поединке станет представитель Хорватии Борна Чорич, обыгравший теннисиста из Португалии Жоау Соузу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1. Финал состоится в воскресенье, 22 сентября.