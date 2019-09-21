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Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, посеянный на турнире в Санкт-Петербурге, пробился в финал соревнований. В полуфинальном матче россиянин обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:5, 7:5. По показателю личных встреч лидирует Медведев — 2-0.

Продолжительность поединка составила 1 час 31 минуту. Медведев 6 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Герасимова 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Соперником Медведева в решающем поединке станет представитель Хорватии Борна Чорич, обыгравший теннисиста из Португалии Жоау Соузу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1. Финал состоится в воскресенье, 22 сентября.

Санкт-Петербург. 1/2 финала
21 сентября 2019, суббота. 16:35 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7  
5 		5  
         
Егор Герасимов
119
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
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