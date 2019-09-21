Даниил Медведев пробился в финал на пятом турнире подряд

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, вышедший в финал турнира в Санкт-Петербурге после победы над Егором Герасимовым из Беларуси (Q) со счётом 7:5, 7:5, добирается до решающей стадии уже на пяти соревнованиях подряд.
На турнире категории ATP 500 в Вашингтоне российский теннисист проиграл в финале австралийцу Нику Кирьосу со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Затем последовал выход в финал «Мастерса» в Монреале (Канада), где Медведева ждал второй номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль. Россиянин не сумел навязать борьбу испанцу и уступил — 3:6, 0:6.
После этого Медведев вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати, где обыграл бельгийца Давида Гоффена – 7:6 (7:3), 6:4. В решающем поединке Открытого чемпионата США Медведев вновь встретился с Надалем. В напряжённом пятисетовом матче россиянин проиграл — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
В финале турнира в Санкт-Петербурге Медведев сыграет с хорватом Борной Чоричем (4).
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