Экс-тренер Тима: зимой сказал Доминику, что Медведев приближается. Он рассмеялся

Гюнтер Бресник, бывший тренер пятой ракетки мира австрийца Доминика Тима, поделился мыслями о молодом поколении теннисистов. Специалист отметил россиянина Даниила Медведева, которого его бывший подопечный недооценивал.



«Я сказал Доминику в феврале в Буэнос-Айресе: «Не смотри вперёд на Джоковича, Надаля и Федерера. Посмотри назад: Медведев приближается». Он рассмеялся.



Медведев умён, у него русская харизма, он очень хорошо двигается, в то время как других молодых парней сейчас нет на вершине. Зверев — полный провал, Циципас в этом году не смог хорошо сыграть на двух мэйджорах. Шаповалов может быть опасен, потому что у него есть необходимые навыки, но его плохо тренировали в последние годы», — приводит слова Бресника Tennis World USA.