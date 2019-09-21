Медведев обратился к болельщикам после выхода в финал турнира в Санкт-Петербурге

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, посеянный на турнире в Санкт-Петербурге под первым номером, записал видеообращение к болельщикам после победы в полуфинальном матче над представителем Беларуси Егором Герасимовым со счётом 7:5, 7:5.



«Всем привет! Очень рад впервые быть в финале в России. Это невероятные чувства. Всем спасибо за поддержку не только на арене, но и в комментариях. То, что вы пишете, я стараюсь читать. Кому могу — отвечаю. На самом деле это много значит для меня. Спасибо вам огромное! Завтра важный день, надеюсь на вашу поддержку», — сказал Медведев в обращении, опубликованном в «твиттере» теннисиста.

В финале турнира в Санкт-Петербурге россиянин сыграет с хорватом Борной Чоричем (4), обыгравшим представителя Португалии Жоау Соузу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.