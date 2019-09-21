Определились соперницы россиянок на старте турнира в Ташкенте

Состоялась жеребьёвка турнира в Ташкенте (Узбекистан), который будет проходить с 23 по 28 сентября. В соревнованиях примут участие три представительницы России.
Маргарита Гаспарян получила второй номер посева. Её соперницей в поединке первого круга станет представительница Швейцарии Стефани Фёгель. Виталия Дьяченко начнёт турнир матчем с Катажиной Кавой из Польши. Анна Калинская стартовую встречу пропускает, однако уже знает соперницу по второму раунду — ею будет Татьяна Мария из Германии, посеянная на турнире под шестым номером.
Первой ракеткой соревнований стала Виктория Кужмова из Словакии. Третий номер достался бельгийке Элисон Ван Эйтванк, четвёртый – Елене Остапенко из Латвии, пятый – Кристине Плишковой из Чехии.
Призовой фонд турнира в Ташкенте составляет $ 250 тыс.
- 21 сентября 2019
-
22:21
-
21:49
-
21:27
-
21:07
-
20:35
-
20:21
-
20:07
-
19:43
-
19:08
-
18:57
-
18:24
-
18:11
-
17:55
-
17:14
-
16:56
-
16:45
-
15:42
-
14:14
-
13:22
-
13:09
-
12:21
-
11:13
-
10:36
-
10:16
-
09:48
-
09:17
-
08:36
-
03:31
-
00:54
-
00:11
- 20 сентября 2019
-
23:49
-
23:31
-
23:15
-
22:36
-
22:19