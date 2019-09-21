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Определились соперницы россиянок на старте турнира в Ташкенте

Определились соперницы россиянок на старте турнира в Ташкенте
Теннис / WTA 0

Состоялась жеребьёвка турнира в Ташкенте (Узбекистан), который будет проходить с 23 по 28 сентября. В соревнованиях примут участие три представительницы России.

Маргарита Гаспарян получила второй номер посева. Её соперницей в поединке первого круга станет представительница Швейцарии Стефани Фёгель. Виталия Дьяченко начнёт турнир матчем с Катажиной Кавой из Польши. Анна Калинская стартовую встречу пропускает, однако уже знает соперницу по второму раунду — ею будет Татьяна Мария из Германии, посеянная на турнире под шестым номером.

Первой ракеткой соревнований стала Виктория Кужмова из Словакии. Третий номер достался бельгийке Элисон Ван Эйтванк, четвёртый – Елене Остапенко из Латвии, пятый – Кристине Плишковой из Чехии.

Призовой фонд турнира в Ташкенте составляет $ 250 тыс.

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