Определились соперницы россиянок на старте турнира в Ташкенте

Состоялась жеребьёвка турнира в Ташкенте (Узбекистан), который будет проходить с 23 по 28 сентября. В соревнованиях примут участие три представительницы России.



Маргарита Гаспарян получила второй номер посева. Её соперницей в поединке первого круга станет представительница Швейцарии Стефани Фёгель. Виталия Дьяченко начнёт турнир матчем с Катажиной Кавой из Польши. Анна Калинская стартовую встречу пропускает, однако уже знает соперницу по второму раунду — ею будет Татьяна Мария из Германии, посеянная на турнире под шестым номером.



Первой ракеткой соревнований стала Виктория Кужмова из Словакии. Третий номер достался бельгийке Элисон Ван Эйтванк, четвёртый – Елене Остапенко из Латвии, пятый – Кристине Плишковой из Чехии.



Призовой фонд турнира в Ташкенте составляет $ 250 тыс.