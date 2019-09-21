Хачанов вслед за Медведевым согласился выступить на турнире в Марселе

Девятая ракетка мира россиянин Карен Хачанов выступит на турнире категории ATP 250, который пройдёт в Марселе (Франция) с 17 по 23 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Хачанов побеждал на турнире в Марселе в 2018 году. Тогда он обыграл в финале француза Люка Пуя со счётом 7:5, 3:6, 7:5. Тот титул стал для Хачанова вторым в профессиональной карьере.
Ранее организаторы турнира в Марселе объявили, что на соревнованиях выступит ещё один представитель России – четвёртая ракетка планеты Даниил Медведев. В минувшем розыгрыше турнира спортсмен не принимал участия. В 2018 году россиянин должен был выступить на турнире, однако в последний момент снялся из-за травмы.
Призовой фонд соревнований в нынешнем году составил € 744 тыс.
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