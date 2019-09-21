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Чорич — о предстоящем финале: Медведев — фаворит, а мне нечего терять

Чорич — о предстоящем финале: Медведев — фаворит, а мне нечего терять
Теннис / ATP 0

Хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на турнире в Санкт-Петербурге под четвёртым номером, поделился ожиданиями от предстоящего финального матча с первой ракеткой соревнований, россиянином Даниилом Медведевым.

«Очень-очень жду эту встречу. Финал с Медведевым должен быть интересным. У него невероятные результаты этим летом, он показывает не просто хороший теннис, а невероятный. Я смотрел финал US Open с его участием. Хочу как следует отдохнуть и восстановиться перед финалом.

В этом матче он будет фаворитом, а мне нечего терять. Приехав сюда, я вообще не знал, чего ожидать, но сыграл несколько очень хороших матчей. Так что просто постараюсь показать такой же уровень и завтра. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Чорича официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.

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