Чорич — о предстоящем финале: Медведев — фаворит, а мне нечего терять

Хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на турнире в Санкт-Петербурге под четвёртым номером, поделился ожиданиями от предстоящего финального матча с первой ракеткой соревнований, россиянином Даниилом Медведевым.



«Очень-очень жду эту встречу. Финал с Медведевым должен быть интересным. У него невероятные результаты этим летом, он показывает не просто хороший теннис, а невероятный. Я смотрел финал US Open с его участием. Хочу как следует отдохнуть и восстановиться перед финалом.



В этом матче он будет фаворитом, а мне нечего терять. Приехав сюда, я вообще не знал, чего ожидать, но сыграл несколько очень хороших матчей. Так что просто постараюсь показать такой же уровень и завтра. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Чорича официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.