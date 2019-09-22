Надаль и Циципас проиграли Кирьосу и Соку на Кубке Лэйвера

Второй игровой день проходящего в Женеве (Швейцария) Кубка Лэйвера завершился матчем парного разряда. Испанец Рафаэль Надаль и грек Стефанос Циципас в напряжённом поединке уступили австралийцу Нику Кирьосу и американцу Джеку Соку – 4:6, 6:3, [6:10].



Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Надаль и Циципас 4 раза подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 3. На счету Кирьоса и Сока 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



Этот успех позволил сборной мира сократить отставание от команды Европы – 5-7.



Стоит отметить, что Кирьос и Надаль вышли на корт во второй раз за день. Ранее австралиец уступил швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 7:6 (7:5), 5:7, [7:10], а испанец обыграл канадца Милоша Раонича — 6:3, 7:6 (7:1).

