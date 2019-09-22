Павлюченкова уступила Осаке в финале турнира в Японии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла уроженке Японии Наоми Осаке, посеннной под первым номером, со счётом 2:6, 3:6 в финале турнира WTA Toray Pan Pacific Open с призовым фондом $ 823 тыс., который проходил в Осаке. Продолжительность матча составила 1 час и 10 минут.
На счету Павлюченковой 3 двойные ошибки, 5 выигранных геймов из 17, 8 из 11 спасённых брейк-пойнтов и 34 выигранных очка из 93. У Осаки 4 подачи навылет и 59 выигранных очков из 93.
В финале прошлогоднего розыгрыша, который проходил в Токио, Осака проиграла Каролине Плишковой — 4:6, 4:6.
Наоми выиграла Открытый чемпионат США 2018 года, переиграв в двух сетах американскую теннисистку Серену Уильямс, что позволило ей стать первой победительницей турнира «Большого шлема» из Японии.
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