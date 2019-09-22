Надаль не сыграет в паре с Федерером на Кубке Лэйвера из-за травмы запястья

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не примет участия в матче парного разряда Кубка Лэйвера в дуэте со швейцарцем Роджером Федерером, как было заявлено ранее.
Пресс-служба соревнований сообщила, что Надаль проконсультировался с врачом из-за проблем с запястьем. После этого было принято решение, что испанец не выступит в матчах третьего игрового дня. Вместо него в паре с Федерером сыграет грек Стефанос Циципас в поединке с американцами Джоном Иснером и Джеком Соком. В матче одиночного разряда с австралийцем Ником Кирьосом Надаля заменит австриец Доминик Тим.
«Я прекрасно провёл время, выступая на Кубке Лэйвера. Очень разочарован, что сегодня не смогу сыграть снова, но у меня появилось небольшое воспаление на руке, мне нужно отдохнуть. Атмосфера здесь, в Женеве, была удивительной, и, конечно, я буду рядом со всеми своими товарищами по команде и сделаю всё возможное, чтобы поддержать их и помочь сборной Европы выиграть Кубок Лэйвера», — отметил Надаль.
Также в третий день Роджер Федерер сыграет с Джоном Иснером, а немец Александр Зверев встретится с канадцем Милошем Раоничем.
Сборная Европы лидирует в поединке с командой мира – 7-5.
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