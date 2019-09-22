38-летний Ф. Лопес сыграл свадьбу

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес женился на модели Сандре Гаго. Церемония бракосочетания прошла 20 сентября в день рождения игрока.
«Был особенный день. Мы никогда не забудем эту атмосферу любви. Побольше бы таких дней рождения. Люблю тебя, моя жена», — написал Лопес в «Инстаграме».
На текущий момент Лопес занимает 54-е место в рейтинге ATP. В нынешнем сезоне он стал победителем турнира в Лондоне.
Напомним, на US Open 2019 Лопес сыграл с россиянином Даниилом Медведевым и проиграл встречу. По итогам поединка уроженец Москвы был оштрафован на $ 9 тыс. за неспортивное поведение. В ходе матча Медведев аплодировал зрителям, которые поддерживали испанца, а после одного из розыгрышей показал трибунам средний палец.
Запись доступна на странице Лопеса в «Инстаграме».
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