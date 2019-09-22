Касаткина не смогла преодолеть первый круг турнира в Ухане

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение на старте турнира в Ухане (Китай) с призовым фондом $2 828 000. Она в двух сетах уступила француженке Каролин Гарсии со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

Касаткина 1 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 8. В активе Гарсии 3 подачи навылет, ни одной ошибки на подаче и 5 сделанных брейков.

За выход в третий круг Гарсия поборется с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

Действующей чемпионкой соревнований в Ухане является теннисистка из Беларуси Арина Соболенко. В финале прошлогоднего розыгрыша она одолела представительницу Эстонии Анетт Контавейт — 6:3, 6:3.