Касаткина не смогла преодолеть первый круг турнира в Ухане
Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение на старте турнира в Ухане (Китай) с призовым фондом $2 828 000. Она в двух сетах уступила француженке Каролин Гарсии со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.
Касаткина 1 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 8. В активе Гарсии 3 подачи навылет, ни одной ошибки на подаче и 5 сделанных брейков.
За выход в третий круг Гарсия поборется с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.
Действующей чемпионкой соревнований в Ухане является теннисистка из Беларуси Арина Соболенко. В финале прошлогоднего розыгрыша она одолела представительницу Эстонии Анетт Контавейт — 6:3, 6:3.
Ухань. 1-й круг
22 сентября 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|2
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|6
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Кузнецова и Кудерметова пробились в основную сетку турнира в Ухане
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