Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Касаткина не смогла преодолеть первый круг турнира в Ухане

Касаткина не смогла преодолеть первый круг турнира в Ухане
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение на старте турнира в Ухане (Китай) с призовым фондом $2 828 000. Она в двух сетах уступила француженке Каролин Гарсии со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

Касаткина 1 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 8. В активе Гарсии 3 подачи навылет, ни одной ошибки на подаче и 5 сделанных брейков.

За выход в третий круг Гарсия поборется с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

Действующей чемпионкой соревнований в Ухане является теннисистка из Беларуси Арина Соболенко. В финале прошлогоднего розыгрыша она одолела представительницу Эстонии Анетт Контавейт — 6:3, 6:3.

Ухань. 1-й круг
22 сентября 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Кузнецова и Кудерметова пробились в основную сетку турнира в Ухане
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент