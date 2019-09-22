Самсонова обыграла Флинк и пробилась в основную сетку турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Людмила Самсонова успешно преодолела отбор турнира в Ташкенте (Узбекистан). В финальном раунде квалификации она нанесла поражение соотечественнице Варваре Флинк со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.
Напомним, в основной сетке соревнований выступят ещё три россиянки. Маргарита Гаспарян получила второй номер посева. Её соперницей в поединке первого круга станет представительница Швейцарии Стефани Фёгель. Виталия Дьяченко начнёт турнир матчем с Катажиной Кавой из Польши. Анна Калинская стартовую встречу пропускает, а во втором раунде сразится с Татьяной Марией из Германии, посеянной под шестым номером.
Первой ракеткой соревнований стала Виктория Кужмова из Словакии.
Турнир в Ташкенте с призовым фондом $ 250 тыс. пройдёт с 23 по 28 сентября.
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