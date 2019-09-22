Медведев: сходил в ресторан в Санкт-Петербурге. Почти никто меня не узнал

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, вышедший в финал турнира в Санкт-Петербурге, рассказал, насколько часто его узнают в публичных местах «северной столицы».
«На арене, конечно, с этим сложнее, потому что люди приходят сюда, чтобы посмотреть теннис. Это нормально, что я не смогу просто так пройти рядом с ними.
Но я совершенно спокойно гулял по Санкт-Петербургу и зашёл в ресторан. Некоторые узнавали меня, но таких людей было очень мало. В России вас тихо спрашивают: «А вы Медведев? Можем ли мы сделать фото? Пожалуйста, простите нас за беспокойство». Люди в России всегда честны», — приводит слова Медведева Tennis World USA.
В финале турнира в Санкт-Петербурге россиянин сыграет с хорватом Борной Чоричем. Поединок состоится сегодня, 22 сентября. Начало – в 16:30 мск.
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