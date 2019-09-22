Теннис сложнее футбола. Дзюба сыграл два гейма в матче Легенд в Санкт-Петербурге

Форвард «Зенита» Артём Дзюба сыграл два гейма в матче Легенд тенниса в Санкт-Петербурге.
Футболист заменил олимпийскую чемпионку Елену Дементьеву и провёл два гейма в паре с Михаилом Южным против Томми Хааса и генерального директора St. Petersburg Open и президента «Зенита» Александра Медведева. Команды взяли по одному гейму.
На вопрос, что сложнее — теннис или футбол, Дзюба ответил: «Теннис». Во втором сете Артём сыграл уже в дуэте с Дементьевой.
Ранее Дзюба посетил матч второго круга турнира в Санкт-Петербурге, в котором россиянин Карен Хачанов проиграл представителю Португалии Жоау Соузе со счётом 6:7 (2:7), 4:6.
Футболист подбросил монетку перед началом игры. После проведения жребия Дзюба отправился болеть за соотечественника на трибуну.
По окончании встречи Артём признался, что любит теннис с детства.
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