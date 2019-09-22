Теннис сложнее футбола. Дзюба сыграл два гейма в матче Легенд в Санкт-Петербурге

Форвард «Зенита» Артём Дзюба сыграл два гейма в матче Легенд тенниса в Санкт-Петербурге.

Футболист заменил олимпийскую чемпионку Елену Дементьеву и провёл два гейма в паре с Михаилом Южным против Томми Хааса и генерального директора St. Petersburg Open и президента «Зенита» Александра Медведева. Команды взяли по одному гейму.

На вопрос, что сложнее — теннис или футбол, Дзюба ответил: «Теннис». Во втором сете Артём сыграл уже в дуэте с Дементьевой.

Ранее Дзюба посетил матч второго круга турнира в Санкт-Петербурге, в котором россиянин Карен Хачанов проиграл представителю Португалии Жоау Соузе со счётом 6:7 (2:7), 4:6.

Футболист подбросил монетку перед началом игры. После проведения жребия Дзюба отправился болеть за соотечественника на трибуну.

По окончании встречи Артём признался, что любит теннис с детства.