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Видеообзор победы Осаки над Павлюченковой в финале турнира в Японии

Видеообзор победы Осаки над Павлюченковой в финале турнира в Японии
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла уроженке Японии Наоми Осаке, посеннной под первым номером, со счётом 2:6, 3:6 в финале турнира WTA Toray Pan Pacific Open с призовым фондом $ 823 тыс., который проходил в Осаке (Япония). Продолжительность матча составила 1 час 10 минут.

Видеообзор финального поединка можно посмотреть на «Чемпионате».

На пути к титулу японка обыграла Викторию Томову из Болгарии (Q), Юлию Путинцеву из Казахстана и Элисе Мертенс из Бельгии, посеянную на соревнованиях под девятым номером.

В прошлогоднем розыгрыше турнира, который проходил в Токио, Осака также добралась до решающей встречи. Тогда она уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой со счётом 4:6, 4:6.

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