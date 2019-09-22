Медведев завоевал титул на турнире в Санкт-Петербурге, выиграв у Чорича в финале

Российский теннисист Даниил Медведев впервые выиграл турнир в Санкт-Петербурге. В финальном матче первый сеяный Медведев нанёс поражение четвёртой ракетке турнира хорвату Борне Чоричу со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Медведев 7 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. Чорич подал 2 эйса, дважды ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 3-2 в пользу хорвата.

Медведев завоевал шестой титул в карьере, третий в 2019 году. Финал в Санкт-Петербурге стал для Даниила пятым подряд. В двух – на «Мастерсе» в Цинциннати и в Северной столице – он одержал победу.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Чорич в Санкт-Петербурге.