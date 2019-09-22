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Цонга завоевал титул в Метце, одолев в финале Бедене

Цонга завоевал титул в Метце, одолев в финале Бедене
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга стал победителем турнира категории АТР 250 в Метце (Франция). В финальном матче Цонга нанёс поражение словенцу Аляжу Бедене со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. Цонга 19 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. Бедене подал 14 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и упустил единственную возможность взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 2-0 в пользу француза. Впервые соперники встречались в 2013 году.

Цонга завоевал 18-й титул в карьере, второй в сезоне-2019. Ранее он первенствовал на турнире в Монпелье.

Призовой фонд турнира в Метце составляет € 586 140.

Метц. Финал
22 сентября 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Аляж Бедене
76
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 4 3
6 4 		7 7 6
         
Жо-Вильфрид Цонга
61
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
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