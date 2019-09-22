Семак на матче, триумф Медведева и поцелуй кубка. Яркие фото финала Spb Open

22 сентября в Санкт-Петербурге на корте стадиона «Сибур-Арена» российский теннисист Даниил Медведев впервые выиграл турнир St. Petersburg Open. В финальном матче первый сеяный Медведев нанёс поражение четвёртой ракетке турнира хорвату Борне Чоричу со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Медведев 7 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. Чорич подал 2 эйса, дважды ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.
Медведев завоевал шестой титул в карьере, третий в 2019 году. Финал в Санкт-Петербурге стал для Даниила пятым подряд. В двух – на «Мастерсе» в Цинциннати и в Северной столице – он одержал победу.
Лучшие кадры с финала турнира — в фоторепортаже Александра Сафонова для «Формулы ТХ».
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