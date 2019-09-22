А. Зверев принёс команде Европы победу в Кубке Лэйвера

Теннисист из Германии Александр Зверев принёс сборной Европы победу в Кубке Лэйвера. Перед матчем Зверева с канадцем Милошем Раоничем счёт в противостоянии команд мира и Европы был 9-8. Соответственно заключительная встреча автоматически становилась решающей. Зверев выиграл со счётом 6:4, 3:6, 10:4. Матч продолжался 1 час 28 минут. Зверев 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. Раонич подал 15 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал единственный брейк.

Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах сравнялся – 2-2.

Итоговый счёт матча – 13-11 в пользу команды Европы, за которую выступали Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас и Фабио Фоньини.