А. Зверев принёс команде Европы победу в Кубке Лэйвера
Теннисист из Германии Александр Зверев принёс сборной Европы победу в Кубке Лэйвера. Перед матчем Зверева с канадцем Милошем Раоничем счёт в противостоянии команд мира и Европы был 9-8. Соответственно заключительная встреча автоматически становилась решающей. Зверев выиграл со счётом 6:4, 3:6, 10:4. Матч продолжался 1 час 28 минут. Зверев 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. Раонич подал 15 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал единственный брейк.
Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах сравнялся – 2-2.
Итоговый счёт матча – 13-11 в пользу команды Европы, за которую выступали Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас и Фабио Фоньини.
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