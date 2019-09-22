Федерер получил болезненный удар между ног в парном матче Кубка Лэйвера

В стартовом матче третьего игрового дня Кубка Лэйвера швейцарский теннисист Роджер Федерер получил крайне неприятный и болезненный удар. После подачи пары команды мира Джон Иснер/Джек Сок мяч попал Федереру между ног. Роджер согнулся с болезненной гримасой на лице, не сумев отразить удар, но затем продолжил матч.

Эту встречу американцы выиграли со счётом 5:7, 6:4, [10:8], но позже Федерер взял верх над Иснером в одиночном поединке — 6:4, 7:6 (7:3). А победу сборной Европы принёс Александр Зверев из Германии, в решающем матче одолевший канадца Милоша Раонича со счётом 6:4, 3:6, [10:4].

Итоговый счёт матча – 13-11 в пользу команды Европы, за которую выступали Рафаэль Надаль, Федерер, Тим, Зверев, Стефанос Циципас и Фабио Фоньини.

Видео доступно в «твиттере» SportStar.

Федерер и Циципас уступили Иснеру и Соку. Сборная мира лидирует на Кубке Лэйвера