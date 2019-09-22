Зверев: команда кричала на меня в раздевалке перед тай-брейком на Кубке Лэйвера

Теннисист из Германии Александр Зверев, принесший победу сборной Европы на Кубке Лэйвера, рассказал, как команда настраивала его на решающий тай-брейк в заключительном матче соревнований с канадцем Милошем Раоничем — 6:4, 3:6, [10:4].
«Это был невероятный уик-энд. Моя команда кричала на меня в раздевалке перед тай-брейком решающего матча, убеждая, что именно так я могу изменить свой сезон. Без всех этих парней на скамейке я не смог бы этого сделать. Это особенное чувство — играть перед командой из таких теннисистов, доверивших мне выйти на корт в решающем матче», — приводит слова Зверева пресс-служба АТР-тура.
Итоговый счёт матча – 13-11 в пользу команды Европы, за которую выступали Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Доминик Тим, Зверев, Стефанос Циципас и Фабио Фоньини.
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