Зверев: команда кричала на меня в раздевалке перед тай-брейком на Кубке Лэйвера

Теннисист из Германии Александр Зверев, принесший победу сборной Европы на Кубке Лэйвера, рассказал, как команда настраивала его на решающий тай-брейк в заключительном матче соревнований с канадцем Милошем Раоничем — 6:4, 3:6, [10:4].



«Это был невероятный уик-энд. Моя команда кричала на меня в раздевалке перед тай-брейком решающего матча, убеждая, что именно так я могу изменить свой сезон. Без всех этих парней на скамейке я не смог бы этого сделать. Это особенное чувство — играть перед командой из таких теннисистов, доверивших мне выйти на корт в решающем матче», — приводит слова Зверева пресс-служба АТР-тура.

Итоговый счёт матча – 13-11 в пользу команды Европы, за которую выступали Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Доминик Тим, Зверев, Стефанос Циципас и Фабио Фоньини.