Тренер Камельзон: Медведев показал, что он крутой теннисист

Заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире в Санкт-Петербурге.



«Мы волновались, что после большой нагрузки в Америке Медведев не сможет выступить на нашем турнире на высоком уровне. Но Даня показал всем, что он уже крутой, профессиональный, сформированный теннисист. Он понимает, что если ты играешь, то надо показывать максимум, на что способен.



Медведев в Петербурге проявил не только бойцовские качества, но и продемонстрировал высочайший профессионализм.



Он необычайно приятный парень, за ним здорово наблюдать на корте, слушать его интервью после матчей. Я рад, что Россия приобрела ещё одну гениальную личность высокого уровня. И то, что он возглавляет нашу команду в Кубке Дэвиса, – большая удача. Желаю ему и его команде счастья и больших побед», — приводит слова Камельзона ТАСС.

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