Рублёв поднялся на 36-ю строчку в рейтинге ATP
В обновлённом рейтинге ATP от 23 сентября россиянин Андрей Рублёв поднялся на 36-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лучший из России, Даниил Медведев, располагается на четвёртой позиции.
Первой ракеткой мира является представитель Сербии Новак Джокович.
Рейтинг ATP. 23 сентября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9865.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5305.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4415.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095.
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3420.
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3330.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810.
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2530.
…
36 (38). Андрей Рублёв (Россия) — 1261.
Неудержимый Медведев! Даниил продолжает собирать финалы и титулы
Всего через неделю после битвы с Надалем на US Open Медведев прилетел в Санкт-Петербург. И оставил главный трофей в России.
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