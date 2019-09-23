Берреттини занял 8-ю позицию в чемпионской гонке ATP, Медведев — 4-й

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 23 сентября итальянец Маттео Берреттини поднялся на восьмую строчку.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на четвёртой позиции. Уроженец Москвы квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Чемпионская гонка ATP. 23 сентября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7265.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5510.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4875.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 3845.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3160.

7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2350.

8 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 2185.

9 (8). Кей Нисикори (Япония) — 2180.

10 (10). Александр Зверев (Германия) — 2120.

...

21 (19). Карен Хачанов (Россия) — 1425...

30 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1171.

Рублёв поднялся на 36-ю строчку в рейтинге ATP