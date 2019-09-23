Кузнецова на отказе Путинцевой вышла во второй круг турнира в Ухане

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ухане (Китай) через квалификацию, вышла во второй круг. Её соперница по матчу стартового раунда — представительница Казахстана Юлия Путинцева — отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:6, 0:1. Соперницы провели на корте 34 минуты.

Светлана трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и взяла 3 гейма на подаче соперницы. На счету Юлии ни одного эйса и брейка, а также 1 двойная ошибка.

За выход в третий круг соревнований в Ухане с призовым фондом $ 2 828 000 Кузнецова поспорит с победительницей матча Каролина Возняцки (Дания, 13) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй).

В 2018 году чемпионкой турнира в Ухане стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.