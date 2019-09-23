С. Уильямс: от попкорна мой зад становится больше

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс оценила, как на её фигуре отражается употребление попкорна.



«Думаю, от попкорна мой зад становится больше», — написала Уильямс в своём «твиттере».

37-летняя американка является девятой ракеткой мира. На минувшем Открытом чемпионате США она пробилась в финал, где уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7. Серена проиграла уже четыре финала турниров «Большого шлема» подряд после рождения дочери. В проигранных финалах Уильямс не выиграла ни одного сета.

На счету Серены 72 титула на соревнованиях WTA в одиночном разряде. Последний на данный момент трофей она завоевала в 2017 году, выиграв Открытый чемпионат Австралии.